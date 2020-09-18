Джакарта, , 11:32 — REGNUM Подросток подвергся нападению крокодила во время купания в море вблизи Кампунг Мандар в индонезийской провинции Восточный Калимантан, сообщает Detik.

В результате инцидента подросток получил серьезные травмы.

Местные жители пришли на помощь. Пришлось использовать корабль, потому что место происшествия находилось примерно в 20 метрах от материка.

Как сообщало ИА REGNUM, достижение соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Европейским союзом может помочь в восстановлении экономики после пандемии.

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