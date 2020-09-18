Москва, , 11:36 — REGNUM Деятельность преступной группы, которая продавала в России по завышенной цене билеты на культурные и спортивные мероприятия, пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба СК России.

«Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России совместно с оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, а также при содействии Росфинмониторинга пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах РФ продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК России («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») и в рамках последнего были проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях.

При этом добавляется, что у подозреваемых в ходе данных обысков были изъяты платежные карты, компьютерная техника, черновые записи и денежные средства, которые был получены от незаконной деятельности.

Кроме того, уточняется, что, по версии следствия, в период с 2018 по 2020 год участниками данной группы было создано свыше 300 сайтов-«двойников» ведущих учреждений культуры Российской Федерации, а также спортивных организаций.

Помимо того, сообщается, что посредством использования данных ресурсов подозреваемыми было реализовано билетов по завышенной цене на сумму более 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший генеральный директор дагестанского ОАО «Тляратинское дорожно-эксплуатационное предприятие» заподозрен в хищении бюджетных средств при реконструкции автодороги.