Новосибирск, , 11:20 — REGNUM Новосибирское региональное управление МЧС РФ опубликовало фотографии с места происшествия в цехе на производственном предприятии.

В цехе на производственном предприятии в Новосибирске произошло обрушение ГУ МЧС РФ по Новосибисркой области

В цехе на производственном предприятии в Новосибирске произошло обрушение ГУ МЧС РФ по Новосибисркой области

Напомним, сегодня днём, 18 сентября, в Новосибирске обрушились стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия на ул. Твардовского в Первомайском районе. ЧП произошло из-за разгерметизации котла отопления.

В цехе на производственном предприятии в Новосибирске произошло обрушение ГУ МЧС РФ по Новосибисркой области

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Сейчас на месте ЧП работает оперативная группа управления МЧС России. Также пожарно-спасательные подразделения помогают администрации объекта ликвидировать последствий происшествия — разбирают обрушенные конструкции.