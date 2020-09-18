Ярославль, , 11:18 — REGNUM В Ярославской области число заболевших коронавирусом приблизилось к 8 тысячам. Об сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.

Динамика распространения коронавируса ИЦК

За минувшие сутки в регионе зафиксировано еще 47 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии заразилось 7997 человек. В тройке лидеров Ярославль (3906 случаев коронавирусной инфекции), Рыбинск (1159) и Ростовский район (428). Меньше всего заболевших — в Первомайском (22 человека), Брейтовском (20) и Любимском (9) муниципальных районах.

За сутки выписалось еще 90 жителей Ярославской области, всего от коронавируса вылечились 7566 ярославцев. Новых летальных исходов не было. Сейчас болеют 386 человек, из них по данным регионального оперштаба 145 лечатся в больницах. Также на инфекционных койках находится еще 275 человек с симптомами коронавируса, но без подтвержденного диагноза. На карантине 2420 жителей Ярославской области, контактировавших с заболевшими.

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