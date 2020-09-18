Москва, , 11:18 — REGNUM В Москве в результате неблагоприятных метеоусловий было повреждено свыше 40 автомобилей. Об этом 18 сентября сообщил представитель столичных экстренных служб.

По словам источника, приводимым РИА Новости, из-за непогоды в Москве было повреждено 42 автомобиля.

Также он рассказал, что в столице России по этой же причине было повалено 105 деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате падения деревьев и разных конструкций из-за неблагоприятных метеоявлений в Московской области пострадали пять человек.