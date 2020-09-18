Запорожье, Украина, 18 сентября 2020, 11:13 — REGNUM В Запорожье легковой автомобиль врезался в столб и сгорел. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области.
По предварительным данным, автомобиль занесло во время движения, он зацепил другую машину и врезался в опору рекламного щита.
В результате аварии погиб 21-летний водитель, а также двое пассажиров 21 и 17 лет. Позже выяснилось, что они были гражданами Марокко.
Ещё трое пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области столкнулись шесть автомобилей. Информация о пострадавших не поступала.
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