Черкесск, , 11:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прошла спасательная операция по спасению молодой женщины, которой стало плохо в горах. С тяжелым приступом хронического заболевания пострадавшую эвакуировали в поселок Иноземцево Ставропольского края, где ее передали врачам, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 16 сентября в районе озера Кяфар Зеленчукского района. Девушке 1993 года рождения из города Москвы потребовалась помощь медиков. Она находилась в тяжелом состоянии.

На помощь пришли спасатели, которые оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали ее до вертолёта МИ-8 МЧС России, где передали работникам скорой помощи.

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