Новосибирск, , 10:59 — REGNUM В Новосибирске обрушились стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия на ул. Твардовского в Первомайском районе. ЧП произошло из-за разгерметизации котла отопления. На месте работают экстренные службы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия, произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич панелей. Горения в результате инцидента не было», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что по оперативной информации, пострадавших нет.