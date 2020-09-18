Тукаевский район, Татария, , 10:55 — REGNUM Около 7 тонн немаркированной алкогольной продукции выявили правоохранители у 32-летнего жителя Тукаевского района Татарии. Мужчина приобрел нелегальный алкоголь (водка различных наименований) для последующего сбыта на сумму более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фальсификат подозреваемый хранил на территории гаражного кооператива и реализовывал мелкими партиями через розничную сеть магазинов.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»). Мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Дзун-Хемчикском районе Тувы инспекторы ДПС пресекли незаконную перевозку полутора тонн нелегальной алкогольной продукции. При досмотре машины стражи порядка обнаружили 20 пивных кегов, объемом 50 литров каждый, а также 50 ящиков водки без документов.

Читайте также: Правоохранители в Туве изъяли 1,5 тонны нелегального алкоголя