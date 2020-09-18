Ульяновск, , 10:52 — REGNUM Проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолёта в Ульяновской области, при которой погиб пилот, начала Приволжская транспортная прокуратура. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уточняется, что утром, 18 сентября, легкомоторный самолёт «Синтал» с бортовым номером RA — 0931G совершил жесткое аварийное приземление неподалеку от населенного пункта Красное Сюндюково Ульяновской области.

«Установлено, что полет с органами ОРВд не согласовывался. Пилот судна погиб», — говорится в сообщении и указывается, что владельцем самолёта, по предварительной информации, является индивидуальный предприниматель.

«По данному факту по поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша Ульяновской транспортной прокуратурой начата проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что проверку инцидента с повреждением самолёта при заходе на посадку в аэропорту Белгорода организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура