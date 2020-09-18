Самара, , 10:45 — REGNUM Мужчину подозревают в разбойном нападении на продавца магазина в Самаре. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

По словам продавца, у него произошел конфликт с посетителем магазина. В какой-то момент посетитель достал из сумки холодное оружие, стал угрожать продавцу и украл золотую цепочку. Затем мужчина скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1988 года рождения, зарегистрированный в Саратовской области. Задержанный ранее был осужден за истязание и угрозу убийством, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, применение насилия в отношении представителя власти. Он освободился из мест лишения свободы в октябре прошлого года.

По словам задержанного, это преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения и спонтанно. Золотую цепочку он отнес в ломбард, а на полученные деньги он приобрел мобильные телефон и спиртные напитки.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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