Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Офис самой крупной оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» разгромили неизвестные в ночь с 17 на 18 сентября. Об этом сообщает агентство Report.

По информации журналистов, это помещение находится на окраине Тбилиси в поселении Африка. Там был размещен избирательный штаб депутата столичного горсовета (сакребуло) Левана Хабеишвили. Происшествие произошло около 02:00 по местному времени (01:00 мск).

Как сообщили в МВД, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение или уничтожение чужого имущества». Ведется расследование.

Напомним, в Грузии на 31 октября назначено проведение парламентских выборов. По данным различных рейтинговых агентств, наиболее популярными у населения являются правящая партия «Грузинская мечта» и созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты в Грузии предложили вернуть Кутаиси статус парламентской столицы