Асоса, , 10:39 — REGNUM Несколько человек были арестованы по подозрению в причастности к серии нападений в регионе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии. Об этом сообщает ВВС Amharic со ссылкой на заявление сотрудника Службы безопасности Западной Эфиопии.

Абера Байита опроверг сообщения местных СМИ о том, что в результате терактов погибли более 80 человек, обвинив в насилии оппозиционные партии. Со своей стороны, Байита не называл числа погибших в беспорядках.

В регионе Бенишангуль-Гумуз проживают представители различных этнических групп, и политики убеждены, что насилие было связано с этнической принадлежностью конфликтующих сторон.

Один из выживших рассказал корреспондентам ВВС, что убежал в лес, когда нападавшие пришли к нему в дом.

Несколько домов были разрушены, и некоторые местные жители сообщили, что они все еще разыскивают членов своих семей.