Краснодар, , 10:33 — REGNUM Местонахождение двух девочек, 13 и 14 лет, пропавших 14 сентября в Краснодарском крае, установлено, сообщили в пресс-службе СКР.

«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и розыскным мероприятиям при участии следователя-криминалиста регионального управления СК России установлено местонахождение пропавших. В настоящее время, с подростками и их законными представителями продолжает работать следователь, с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, две девочки 13 и 14 лет пропали на территории Краснодара 14 сентября — они уехали на велосипедах и не вернулись. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. Детей искали более сотни человек — добровольцы, полицейские, казаки.

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