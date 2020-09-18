Посёлок городского типа Кировское, Крым, , 10:27 — REGNUM Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Республики Крым лишён права управления транспортными средствами на полтора года, а также должен будет заплатить штраф. Такое наказание чиновнику за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения назначил мировой судья, Кировский районный суд оставил решение без изменения. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Кировского райсуда.

«Кировский районный суд Республики Крым оставил без изменения постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности главы администрации Льговского сельского поселения Кировского района Республики Крым за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица», — говорится в сообщении.

В соответствии с материалами дела, глава администрации Льговского сельского поселения, управлявший автомобилем «Лада-Приора», в декабре 2019 года был остановлен инспектором ДПС. Сотрудник полиции, увидев «явные признаки опьянения у водителя транспортного средства», предложил водителю на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения. Водитель отказался, после чего сотрудник ДПС направил его для медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медучреждение. В районной больнице глава администрации также отказался от прохождения медосвидетельствования.

В июле 2020 года мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в 30 тыс. рублей, а также лишил права на управление транспортными средствами на срок полтора года. Водитель оспорил постановление мирового судьи в Кировском райсуде.

Решением судьи Кировского районного суда постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба обвиняемого — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, сообщили в суде.