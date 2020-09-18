Пномпень, , 10:31 — REGNUM Из-за удара молнии в жилой дом в провинции Баттамбанг в Камбодже шесть человек погибли и ещё четверо — пострадали. Об этом 18 сентября сообщает интернет-версия газеты Khmer Times.

Уточняется, что удар молнии в дом произошел 17 сентября примерно в 18:00 по местному времени (14:00 мск) в тот момент, когда в нем на ужин собралось более десяти человек, которые являлись членами одной семьи.

Также указывается, что в результате поражения молнией дома шестеро из собравшихся погибли на месте и ещё четверых доставили в местное медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в результате удара молнии в городе Аруа на северо-западе Уганды погибли десять детей.