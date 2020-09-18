Зеленодольск, Татария, , 10:37 — REGNUM В городе Зеленодольск 18 сентября произошел пожар в четырехэтажном многоквартирном доме. Горела кухня в однокомнатной квартире на третьем этаже по улице Татарстана в доме №24, сообщает пресс-служба управления МЧС по РТ.

Информация о возгорании поступила в 03:53. Прибывшие спасатели увидели, что из окна третьего этажа идет дым, и соседи покидают подъезд. Хозяйка горевшей квартиры еще до прибытия пожарных самостоятельно вышла из жилища. После локализации огня в 04:08 пожарные с 4 этажа спасли двух женщин с помощью дыхательных аппаратов. Пострадавших нет. Стоимость спасенного имущества — порядка 1 млн рублей. Причина пожара — неосторожное обращение хозяйки с огнем при приготовлении пищи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вечером 15 сентября в Пестречинском районе Татарии произошел пожар в одной из квартир трехэтажного дома. В результате происшествия погибли два человека.

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