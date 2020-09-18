Красногорск, , 10:21 — REGNUM В результате падения деревьев и разных конструкций из-за неблагоприятных метеоявлений в Московской области пострадали пять человек. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В результате падения различных конструкций и деревьев пострадали пять человек в трёх городских округах — Солнечногорск, Жуковский, Лыткарино», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ветер во время непогоды повалил 112 деревьев в 13 городских округах, в восьми городских округах пострадали 23 автомобиля, было нарушено энергоснабжение в 65 населенных пунктах в восьми городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в результате ночной непогоды — порывы ветра достигали 15 м/с, а в прибрежной зоне до 18 м/с, — рухнули восемь деревьев.