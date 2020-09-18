Барнаул, , 10:01 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 18 сентября, по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (3940 пациента, +57 пациентов за последние сутки). Количество тяжелобольных сократилась сразу на 10 пациентов за последние сутки, а вот число подключённых к ИВЛ увеличилась на семь человек и составило 59 пациентов.

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Не обошлось без шести новых летальных случаев среди носителей SARS-CoV-2, а общее число жертв коронавируса составляет уже 412 человек.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 34 детей до 17 лет включительно. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 846 человек (+66 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 447 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что ежедневно в Алтайском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным начать переход на третий этап снятия карантинных ограничений по SARS-CoV-2.

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