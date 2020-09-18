Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM В Ростовской области несколько пожарных расчётов справились с огнём, вспыхнувшим в Каменске-Шахтинском. По информации регионального управления МЧС России, площадь ландшафтного пожара составила 200 кв. метров.

Сухая трава загорелась вечером 17 сентября. О возгорании в районе Шахтёрский сообщили очевидцы. Ликвидация пожара была объявлена примерно в 22:00 мск.

ИА REGNUM ранее сообщало, что один из последних крупных природных пожаров произошёл 3 сентября в станице Старочеркасской Аксайского района. Огонь распространился на площади 3 гектара.

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