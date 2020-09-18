Черкесск, , 09:55 — REGNUM Пожар в Учкуланском участковом лесничестве в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии все еще не удается потушить. Мероприятия по ликвидации лесного пожара ведутся с 14 сентября, однако с тех пор его площадь только увеличивается.

«По данным на 18:00 17 сентября, площадь лесного пожара составила 12 га», — сообщили в пресс-службе минприроды по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в момент обнаружения возгорания его площадь составляла 1 га. В тушении пожара задействовано 44 человека и 10 единиц техники.

Несмотря на усилия огнеборцев, сильный ветер и уклон местности до 70 градусов осложняет ситуацию. Между тем, как отметили в минприроды, расположенному неподалеку населенному пункту — аулу Хузрук — огонь не угрожает, так как имеется естественная водная преграда — река Кубань.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии горит лес на площади 5,1 гектара