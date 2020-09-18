Краснотурьинск, Свердловская область, , 10:00 — REGNUM В администрации Краснотурьинска (Свердловская область) отправили на карантин часть работников, сообщил глава города Александр Устинов.

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«Вышли сейчас на самоизоляцию полностью весь отдел капитального строительства администрации города и полностью все управление по экономике», — уточнил руководитель, передаёт «Вечерний Краснотурьинск».

Сотрудники ранее контактировали с человеком, у которого нашли коронавирус. Работники сейчас ждут восемь дней с момента контакта и после этого пройдут тестирование на наличие вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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