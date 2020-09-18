Уфа, , 09:52 — REGNUM Тело мужчины обнаружили на месте пожара в жилом доме в селе Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 17 сентября на пульт спасателям поступило сообщение о том, что в Уфимском районе в селе Михайловка горит одноэтажный дом. Прибыв на место пожара, они установили, что огнем объят кирпичный дом на двух хозяев размером 15×8 м. При этом есть угроза распространения огня на близлежащие здания. В результате горение было ликвидировано.

Сообщается, что на месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1970 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

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