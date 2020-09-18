Морото, , 09:48 — REGNUM Семь из 219 заключенных, бежавших из тюрьмы Сингила в городе Морото на северо-востоке Уганды, были задержаны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Заключенные застрелили солдата, который пытался перехватить их, когда они бежали на гору Морото в среду, 16 сентября.

Представитель пенитенциарной службы Уганды сообщил, что три вертолета и пехота были развёрнуты для преследования беглецов. Двое из них были застрелены.

Предположительно, беглецы используют горные маршруты для пересечения границы с Кенией.

Исправительное учреждение, в котором обычно содержится более 600 заключенных, было закрыто на время расследования обстоятельств побега.

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