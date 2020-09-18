Киев, , 09:47 — REGNUM На Украине возле посёлка Чабаны Киевской области пустили газ по восстановленному газопроводу. Об этом сообщила 18 сентября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По состоянию на 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Киевом произошла разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», сопровождавшаяся сильным взрывом. В компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заверили, что это происшествие не повлияет на транзит газа в Евросоюз.

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