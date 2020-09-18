Джуба, , 09:41 — REGNUM Сильное наводнение затронуло более 500 000 человек в центральной части Южного Судана. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителя миссии ООН в стране.

Больше всего пострадали штаты Озерный и Джонглей.

Глава миссии Дэвид Ширер заявил Совету Безопасности ООН, что сильные ливни и наводнения на реке Нил опустошили некоторые районы страны.

«Гуманитарные работники трудятся с особым усердием, чтобы помочь людям, которые остались без крова, еды, воды и санитарии в центре города в сезон дождей», — заявил Ширер по видеосвязи из столицы страны, Джубы.

Он также добавил, что произошла «вспышка конфликта из-за раскола вооруженных группировок». Хотя ситуация стабилизировалась, «уровень напряженности остается высоким», и необходимо приложить усилия, чтобы остановить эскалацию конфликта, отметил Ширер.