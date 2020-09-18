Москва, , 09:21 — REGNUM Небольшая утечка аммиака обнаружена на американском сегменте Международной космической станции. Экипажу станции она не угрожает, сообщил 18 сентября представитель пресс-службы Роскосмоса.

Скорость утечки составляет около 700 граммов в год. Специальный прибор помог обнаружить место утечки. Подобное уже происходило в 2017 году, тогда астронавты устранили утечку, работая в открытом космосе.

«Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа и никак не влияет на российский сегмент МКС», — приводит слова представителя Роскосмоса РИА Новости.

В настоящее время на орбите работают космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди.

Жидкий аммиак на МКС используется для отвода тепла от модулей американского сегмента. Это вещество ядовито в больших концентрациях.