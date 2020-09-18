Новосибирск, , 09:20 — REGNUM В Новосибирске во время пожара в жилом доме погибли две женщины. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства их смерти. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром, 18 сентября. Пожар обнаружила соседка. Она и вызвала пожарных. Уточняется, что в ходе тушения пожара в квартире, расположенной по улице Водозабор в Кировском районе города, пожарные обнаружили тела хозяйки квартиры 1930 года рождения и её дочери 1953 года рождения. Сын пожилой женщины не пострадал.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — отметили в ведомстве.

Предварительная причина смерти женщин — отравление угарным газом. Точную причину смерти и возгорания предстоит ещё установить.