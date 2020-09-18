Барнаул, , 08:56 — REGNUM Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю предъявлено обвинение бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Как сообщила сегодня, 18 сентября, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, речь идёт о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»).

Предъявлено обвинение бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой СКР, цитата из видео

Из оперативного видео, опубликованного на сайте ведомства, видно, как бывшей чиновнице разъясняют процессуальные моменты, надевают наручники и везут в следственный изолятор.

Бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой надели наручники СКР, цитата из видео

Напомним, ранее сообщалось, что под следствие Ирина Долгова попала после того, как осенью 2018 года организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края.

«Долгова задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — поясняют следователи.

Бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирину Долгову везут в следственный изолятор СКР, цитата из видео

Как уже сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела в отношении Ирины Долговой стало известно накануне, 17 сентября, хотя ещё в конце августа 2020 г. алтайские власти заявляли, что её уход с поста вице-губернатора является добровольным и связан с личными обстоятельствами.

Губернатор региона Виктор Томенко тогда даже выразил сожаление по поводу скоропостижного покидания ею кресла, поблагодарив за совместную работу и «за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края».

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