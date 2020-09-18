Ульяновск, , 08:53 — REGNUM В Ульяновской области за сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы, также обнаружены три термические точки. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, за последние сутки крупный травяной пожар произошёл в Димитровграде, где площадь возгорания составила 3 гектара. Также сухая трава горела в Ульяновске, Мелекесском и Ульяновском районах. Всего 17 сентября произошло четыре травяных пожара.

Кроме того, на территории Ульяновской области зарегистрированы три термические точки, которые подтверждены по итогам выездов, во всех случаях — это неконтролируемое горение сухой растительности. Два пала травы выявлено в Сурском районе (возле населённых пунктов Кезмино и Пуркаево), один — в Мелекесском районе (возле деревни Филипповка).

Как сообщало ИА REGNUM, по 20 сентября в Ульяновской области действует жёлтый уровень опасности, в центральных районах Ульяновской области сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Напомним, ульяновские спасатели регулярно выезжают на тушение травяных пожаров. В частности, 13 сентября зарегистрировано четыре возгорания сухой травы, 7 сентября прозиошло 14 травяных пожаров.

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