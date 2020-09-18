Иркутск, , 08:34 — REGNUM В Иркутской области, где после продолжительных дождей наблюдается неблагоприятная паводковая обстановка, в ближайшие дни ухудшится погода.

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Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков, 19 сентября местами в западных, днём в центральных и южных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, дожди, грозы. 19−20 сентября местами по области — заморозки до 0… — 5 °C.

Что касается паводковой обстановки, то 19—20 сентября на реке Лене на участке Усть-Кут — Змеиново прогнозируется повышение уровня воды на 20−35 сантиметров, на реке Витим — повышение на 5−20 сантиметров, на реке Ие в районе города Тулуна — понижение уровня воды на 30−60 сантиметров, на остальных реках области — преимущественно понижение на 5−30 сантиметров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после продолжительных дождей в Приангарье начался паводок, подтоплено более 100 приусадебных участков, шесть дачных домов и четыре участка автомобильных дорог.

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