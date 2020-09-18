Иркутск, , 08:24 — REGNUM Паводковая обстановка в Приангарье, где подтоплены более 100 усадебных участков, в ближайшие дни может измениться. Как сообщает сегодня пресс-служба ГУ МЧС РФ региона со ссылкой на прогноз Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 сентября на реке Ие в городе Тулуне ожидается понижение уровня воды ниже критических отметок.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

На реках Киренге, Лене на участке Жигалово — Киренск — повышение уровней воды на 10—30 см, на остальных реках области — преимущественно понижение на 10—30 см.

Читайте также: Вода наступает на пострадавший от мощнейшего наводнения Тулун

Как уже сообщало ИА REGNUM, напряжённая паводковая обстановка сохраняется не только в Иркутской области, где подтоплены уже более 100 приусадебных участков, но и на соседних территориях — в Забайкалье и Бурятии.

Как следует из информации ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», формированию новой волны паводков способствовали дожди разной интенсивности.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая волна паводка формируется в Забайкалье и Бурятии

Читайте развитие сюжета: Жителей Приангарья предупредили о дождях с заморозками