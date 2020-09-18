Иркутск, , 08:17 — REGNUM В Иркутской области, где в последний месяц почти не прекращались дожди, устраняют последствия паводка. Как сообщает сегодня, 18 сентября, сайт ГУ МЧС РФ региона, в течение суток освободилось от воды 57 приусадебных участков и пять участков автодорог в шести муниципальных образованиях, в том числе восстановлено дорожное сообщение с населённым пунктом Уйгат Тулунского района.

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»В связи с обильным выпадением осадков на контроле остается повышение уровня воды в пяти муниципальных образованиях, подтопление 139 приусадебных участков, шести дачных домов, четырех участков автомобильных дорог», — поясняют спасатели.

Так, в Шелеховском районе из-за повышения уровня воды в реке Олхе подтоплено 113 приусадебных участков, в Усольском районе в населённом пункте Большежилкино рекой Картагон подтоплен участок дороги по улице Береговая протяженностью 200 метров.

В селе Бирюлька Качугского района в результате выхода из берегов реки Лены подтоплен участок автомобильной дороги Бирюлька — Большая Тарель длиной 120 м; в селе Бутаково на реке Малая Анга требуется ремонт моста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки на некоторых реках Прибайкалья продолжилось повышение уровней воды. В частности, на реке Ие в районе города Тулуна отмечалось повышение уровня воды на 49 см, выход воды на пойму в пониженных участках местности.

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