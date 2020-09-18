Тулун, Иркутская область, , 08:10 — REGNUM Паводковой обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает сегодня, 18 сентября, сайт ГУ МЧС региона, за прошедшие сутки на некоторых реках Прибайкалья продолжилось повышение уровней воды.

В частности, на реке Ие в районе города Тулуна отмечалось повышение уровня воды на 49 см, выход воды на пойму в пониженных участках местности, на реках Ушаковке, Зиме, Икей — повышение уровней воды до 20 см, на реках Лене, Киренге, Китой, Оке, Уде на участке «Октябрьский-Широково» — повышение на 5 — 25 см. На остальных реках области преимущественно понижение уровней воды на 5 — 20 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, продолжительные дожди значительно осложнили паводковую обстановку в Иркутской области: на утро 17 сентября в регионе были потоплены более 100 приусадебных участков и несколько участков дорог.

Мощный паводок произошёл в Приангарье летом 2019 г. Президент России Владимир Путин трижды приезжал в регион и лично решал проблемы пострадавших.

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