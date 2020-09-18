Магас, , 08:04 — REGNUM В горах Ингушетии пропал мужчина. Для его поисков была организована спасательная операция. Тело пропавшего было обнаружено в высокогорном селе Ляжги Джейрахского района.

«Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили погибшего из глубокого обрыва», — пишет интернет-газета «Ингушетия.

Сообщение о пропаже человека поступило в дежурную смену службы спасения 17 сентября. Была сразу же организована спасательная операция. В ней принимали участие специалисты поисково-спасательного отряда «Армхи». Несмотря на их усилия, мужчину нашли уже без признаков жизни. Причины гибели человека установят правоохранительные органы.