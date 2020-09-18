Красноярск, , 07:44 — REGNUM В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве путём поджога четверых пациентов частной наркологической клиники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Сотрудниками полиции задержан 61-летний житель Красноярска, который пытался скрыться на территории Козульского района, — уточнили в ведомстве. — По предварительной версии следствия, подозреваемый около трёх часов ночи, находясь в палате №1, где также спали другие пациенты, поджёг штору, после чего огонь моментально распространился по палате, и четверо пациентов погибли».

Он задержан в рамках расследования уголовного дела по факту убийства общеопасным способом — пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город».

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