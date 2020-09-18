Иркутск, , 07:42 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 18 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 139 человек, причём 123 добавились только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечатся 697 человек, из них 24 болеют тяжело. Не обошлось без двух новых летальных исходов пациентов с SARS-CoV-2. За весь период выздоровели 16 235 человек, 298 носителей SARS-CoV-2 погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели в регионе принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно.

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