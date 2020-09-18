Томск, , 06:35 — REGNUM В Томской области начнётся процесс над 43-летним местным жителем, обвиняемого в убийстве односельчанина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в июле 2020 года.

Мужчина гостил у своего знакомого в селе Красный Яр Кривошеинского района. В ходе совместного распития алкоголя приятели поссорились из-за жаренной рыбы. Хозяин хотел оставить дополнительную порцию для своей сожительницы, что не понравилось гостю.

«На почве внезапно возникших неприязненных отношений обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары ножом по голове и телу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый уже дал признательные показания, в настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, документы направлены районный суд.