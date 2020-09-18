Петропавловск-Камчатский, , 06:05 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском охотоведы и полицейские ищут медведя, который уже на протяжении нескольких дней пугает население. Косолапый хищник свободно гуляет по оживлённым местам города, возле школы и детского сада.

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В четверг, 17 сентября, медведь вышел к людям в районе АЗС. Водители спугнули хищника сигналами автомобилей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве специальных программ и по делам казачества края, принято решение ликвидировать хищника. В поисках косолапого задействованы охотоведы и полицейские.

Специалисты отмечают, что медведь взрослый — ему 5−6 лет и он в нормальной физической форме.

В этот же день медведя видели в микрорайоне Силуэт. Хищник пробежал у школы и детского сада. Как пишет ИА «Кам 24», гуляющим на улице детям пришлось прятаться от косолапого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском ночью 10 сентября гулявший по улице прохожий решил заснять на видео гулявшего по городу медведя. Хищник заметил человека и направился к нему. Между медведем и жителем Камчатки встал патруль Росгвардии.