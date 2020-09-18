Новосибирск, , 06:00 — REGNUM Рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что инцидент произошел на 83-м километре автодороги Р-256. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Отмечается, что никто из 42 пассажиров автобуса не пострадал. Водителю оказали медицинскую помощь, на рабочем месте его заменил другой шофер. После этого автобус вновь продолжил движение.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Ростовской области. В результате ДТП пострадали два пассажира.