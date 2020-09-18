Париж, , 04:19 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Уоллис и Футуны, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 259 километрах к юго-юго-востоку от города Ало. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Курильских островов. Его эпицентр располагался в 130 километрах к северо-востоку от Северо-Курильска. Информации о жертвах не поступало.