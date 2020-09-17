Москва, , 23:46 — REGNUM В Москве к концу дня 17 сентября выпало более половины месячной нормы осадков, а порывами ветра повалены 27 деревьев, сообщает 17 сентября пресс-служба управления городского хозяйства.

Поваленными деревьями повреждены десять автомобилей.

Никто из людей при этом не пострадал.

По информации муниципалитета, из-за сильного ливня образовались локальные скопления воды. Их устранением занимаются бригады «Мосводостока».

"Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено», — заявляет пресс-служба

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