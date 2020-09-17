Ижевск, , 23:16 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 44-летнего жителя Сюмсинского района, который обвинялся в двух эпизодах преступлений по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Судом и следствием установлено, что в 2010 году мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой ему малолетней девочки, в 2013 году объектом насильственных действий стала его собственная малолетняя дочь.

«Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы подсудимый обнаруживал и обнаруживает признаки психического расстройства, не исключающего вменяемости, в виде расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии», — подчеркнули в ведомстве.

Мужчина полностью признал свою вину. Судом ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и принудительное амбулаторное лечение у врача-психиатра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области осуждён сельский житель, который изнасиловал свою малолетнюю дочь. Установлено, что в 2019 году 31-летний житель села Альменево систематически избивал жену и свою семилетнюю дочь, порол ребёнка кустами крапивы. В декабре 2019 года он изнасиловал малолетнюю девочку. Судом назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.