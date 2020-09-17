Саранск, , 23:08 — REGNUM В Саранске по ходатайству следствия заключен под стражу адвокат, подозреваемый по ч. 3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

15 сентября в Саранске был задержан адвокат Коллегии адвокатов Москвы. По данным следствия, он был задержан в момент получения от гражданской супруги своего подзащитного 400 тыс. рублей из ранее оговоренного 1 млн рублей. За это адвокат обещал повлиять на избрание подзащитному более мягкой меры пресечения и в дальнейшем на решение суда при назначении наказания. На самом деле, адвокат такой возможности не имел. Полученными средствами он собирался распорядиться по собственному усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в июне текущего года 35-летний адвокат был признан виновным в мошенничестве. Установлено, что с декабря 2019 года по март 2020 года адвокат путём обмана и злоупотребления доверием похитил у 30-летнего жителя Красноярска 150 тысяч рублей. Он собирался похитить ещё 100 тысяч рублей, но его преступные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Читайте также: Красноярский адвокат признан виновным в мошенничестве