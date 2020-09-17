Республика Марий Эл, , 22:57 — REGNUM В Марий Эл завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя по двум статьям о развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетних и по двум статьям о приобретении, хранении в целях распространения, а также распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних лиц. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в 2019 году житель Йошкар-Олы под ником рассылал мальчикам и девочкам от 12 до 15 лет порнографические фотографии с участием мальчиков и юнешей до 14 лет, а также от 14 до 18 лет. С несовершеннолетними он вел беседы на интимные темы циничного характера.

В ходе расследования проведены судебно-психиатрическая и шесть комплексных психолого-искусствоведческих экспертиз, допрошены свидетели. Материалы уголовного дела составили четыре тома.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году родители учеников новосибирской школы получали от неизвестного фотографии своих обнажённых детей — их лица были соединены с порноснимками из интернета. В рассылке заподозрили директора одной из школ города. Подозреваемому было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ за «изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

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