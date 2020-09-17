Киев, , 22:10 — REGNUM На Украине в пределах военного полигона в Девичках Киевской области бушует лесной пожар, сообщает 17 сентября пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на своей странице в Facebook.

По утверждению украинских военных, возгорание было замечено около 14:00.

«17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14:00. На место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399. В настоящее время к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГосЧС, Национальной гвардии и лесники», — указано в сообщении.

В тушении пожара задействованы 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Причины возгорания не установлены.

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