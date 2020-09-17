Миллеровский район, , 22:07 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области вспыхнул крупный лесной пожар. Ситуацию осложняет сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 17 сентября.

Возгорание произошло на территории Криворожского участкового лесничества. Его причиной стал степной пожар. Сильный ветер, раздувающий пламя, осложняет борьбу с огнём.

К ликвидации пожара привлечено не менее 60 человек и свыше 20 единиц техники. Площадь, пройденная огнём, пока неизвестна.