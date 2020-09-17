Киев, 17 сентября 2020, 22:04 — REGNUM Бытовые газовые баллончики стали причиной взрыва в ресторане «Канапа» на Андреевском спуске в Киеве, передаёт 17 сентября «112 Украина».
Комментируя это событие, пресс-секретарь киевского управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага рассказала следующее:
Пострадавшие — это люди, работавшие на кухне ресторана. В момент взрыва они находились на рабочем месте. Двох пострадавших увезли в больницу с ожогами и травматическим шоком.
Пожара, добавили в службе спасения, за взрывом не последовало. Ведётся расследование причины взрыва баллончиков.
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