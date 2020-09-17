Киев, , 22:04 — REGNUM Бытовые газовые баллончики стали причиной взрыва в ресторане «Канапа» на Андреевском спуске в Киеве, передаёт 17 сентября «112 Украина».

Комментируя это событие, пресс-секретарь киевского управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага рассказала следующее:

«На кухне заведения общественного питания произошёл взрыв четырёх баллончиков, я хочу подчеркнуть, баллончиков, ёмкостью по 0,75 мл. Такие баллончики используют обычно для заправки зажигалок… в результате взрыва этих баллончиков пострадали три человека».

Пострадавшие — это люди, работавшие на кухне ресторана. В момент взрыва они находились на рабочем месте. Двох пострадавших увезли в больницу с ожогами и травматическим шоком.

Пожара, добавили в службе спасения, за взрывом не последовало. Ведётся расследование причины взрыва баллончиков.

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