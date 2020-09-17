Тюмень, , 20:29 — REGNUM В Тюмени в отношении врача-офтальмолога, которого подозревают в фиктивных операциях, возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Напомним, скандал получил огласку, когда внучка 93-летней пациентки клиники «Доктор А» сообщила в СМИ о том, что, заплатив за смену хрусталика 35 тысяч рублей, услугу бабушка не получила. Кроме того, фиктивные операции на глаза были произведены ещё нескольким пациентам. Врач вернул бабушке деньги и продолжает работать в клинике.

Деятельность врача-офтальмолога проверила полиция. Сейчас, по информации пресс-службы УМВД России по Тюменской области, против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он отстранён от работы.

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