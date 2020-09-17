Липецк, , 19:18 — REGNUM Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в ходе проверки по факту схода вагонов грузового поезда в Липецкой области установило предварительную причину аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной схода вагонов стало хищение лома черного металла, перевозимого грузовым поездом: вероятно, лом сбросили на железнодорожную насыпь.

Следственно-оперативная группа устанавливает объем ущерба и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 сентября около 4:35 на 305-м километре перегона Грязи — Орловские сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Из-за аварии задержались четыре пассажирских поезда.

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